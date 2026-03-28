ГоловнаПолітика

«Він збрехав про все»: війна з Іраном спричинила помітний розкол серед молодих прихильників Трампа

Це може ускладнити позиції республіканців перед проміжними виборами до Конгресу у листопаді.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Частина молодих представників трампівського руху MAGA (Make America Great Again — «Зробимо Америку великою знову») критикує рішення Трампа приєднатися до ударів по Ірану, тоді як старші прихильники переважно підтримують цей курс. 

Це підтверджують і дані опитування Politico: понад 70% виборців віком 35+ вважають, що Трамп має чіткий план, тоді як серед молодших за 35 років — лише 49%.

Також 66% старших прихильників MAGA готові жертвувати життями американців для досягнення цілей США в Ірані, тоді як серед молодших таких менше половини. 

Молоді виборці значно рідше вважають війну такою, що відповідає принципам MAGA.

Невдоволення війною проявилося на конференції Conservative Political Action Conference (щорічне велике зібрання консерваторів у США, яка проводиться з 1970-х років), де молоді активісти відкрито висловлювали роздратування, зокрема через відсутність чіткої стратегії та ризики для економіки. Водночас старші учасники здебільшого підтримують дії Трампа.

«Він збрехав про все», — сказав на конференції 30-річний ветеран війн в Іраку та Афганістані Джозеф Болік. «Якщо ви вступаєте у війну, де немає кінцевої мети, чим вона закінчиться? Немає чіткої мети».

Болік належить до когорти молодих прихильників MAGA, які дедалі більше розчаровані Трампом через війну в Ірані. Хоча рішення Трампа приєднатися до Ізраїлю в нападі на Іран згуртувало прихильників війни та його старших прихильників, воно відчужило багатьох молодих чоловіків, які перейшли на бік Республіканської партії у 2024 році.

Розкол також відчутний у консервативних медіа та навіть серед частини співробітників Білого дому. На цьому тлі республіканці ризикують втратити підтримку ключової групи — молодих чоловіків, які допомогли партії на виборах 2024 року.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies