Країни G7 погодились захищати Ормузьку протоку лише після припинення бойових дій

Місія розпочне свою роботу на наступний день після війни.

Фото: ukrinform.ua

«Велика сімка» погодилася захищати прохід через Ормузьку протоку, критично важливий маршрут для експорту енергоносіїв, але лише після закінчення війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє Euro News.

Спільне зобов'язання міністрів закордонних справ з'явилося на тлі посилення тиску президента США Дональда Трампа на європейські країни з вимогою допомогти забезпечити безпеку водного шляху.Трамп неодноразово критикував європейські країни та країни НАТО за відмову розгорнути морську місію вздовж Ормузької протоки.

Рубіо уточнив, що США просять союзників підготувати багатонаціональну місію на наступний день після війни, а не до негайного розгортання в Ормузькій протоці. 

«Перші кілька танкерів, які пройдуть протоками після завершення цієї операції, потребуватимуть супроводу від когось, інакше вони не зможуть отримати страховку», – додав Рубіо.

Як повідомляє видання, понад 30 країн світу, включаючи Німеччину, Велику Британію, Францію, Італію, Канаду та Японію, підписали заяву, в якій висловили свою «готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу» через Ормуз.

  • 27 березня у Франції розпочалась зустріч міністрів закордонних справ G7 та України.
  • Сибіга закликав країни "Великої сімки" збільшити тиск на Росію. Україна розраховує на тимчасовість послаблення санкцій проти РФ і їх швидке скасування.
