Кабмін призначив Василя Шкуракова заступником міністра оборони з фінансів та аудиту

27 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Василя Шкуракова заступником міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, новопризначений заступник відповідатиме за формування сучасної фінансової системи відомства.

Ключовим пріоритетом стане побудова прозорої, керованої та орієнтованої на дані (data-driven) моделі фінансового управління.

Основні завдання Шкуракова:

забезпечення якісного бюджетного планування та виконання відповідно до потреб фронту;

управління всіма джерелами фінансування, включно з державним бюджетом, міжнародною допомогою, грантами та кредитами;

посилення економічного аналізу для ефективного ухвалення управлінських рішень;

розвиток системи внутрішнього контролю та аудиту для виявлення ризиків і неефективності;

цифровізація фінансової звітності та контролю для підвищення якості даних.

«Формуємо систему, де кожна гривня працює на результат», – зазначив Федоров.

Василь Шкураков має понад 10 років досвіду у сфері публічних фінансів. Свою кар’єру він розпочав у Міністерстві фінансів, де працював з 2005 до 2017 року, пройшовши шлях від економіста до директора департаменту.

У 2017–2018 роках обіймав посаду заступника генерального директора з економіки та фінансів у ПрАТ «Укргідроенерго». Згодом, у 2020 році, очолив ПрАТ «Укрфінжитло».

Із серпня 2021 року працював першим заступником міністра інфраструктури, а у 2024 році тимчасово виконував обов’язки міністра після звільнення Олександра Кубракова.