«Слуга народу» о 14-00 проведе зʼїзд партії. Про це LB повідомили чотири джерела з фракції «Слуга народу».
«Сьогодні о 14-00 у нас відбудеться зʼїзд. Порядок денний: нова структура керівних органів, новий статут, нова система управління», – розповів співрозмовник з партії.
Інший парламентар додав, що «виділяється на зʼїзд по два делегати від регіону. Передбачені зміни статуту. Виглядає так, що вони технічні», – сказав нардеп.
Ще один нардеп повідомив, що не буде на зʼїзді.
«Але ми висунули свого делегата – Андрія Мотовиловця. Він буде представляти нашу Київську обласну організацію».
Його колега також повідомив, що після зʼїзду планується зустріч з керівництвом уряду.
«У нас сьогодні З'їзд, а потім зустріч зі Свириденко», – анонсував парламентар.