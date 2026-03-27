На порядку денному - зміна статуту. Після зʼїзду планується зустріч депутатів з очільницею уряду Юлією Свириденко.

«Слуга народу» о 14-00 проведе зʼїзд партії. Про це LB повідомили чотири джерела з фракції «Слуга народу».

«Сьогодні о 14-00 у нас відбудеться зʼїзд. Порядок денний: нова структура керівних органів, новий статут, нова система управління», – розповів співрозмовник з партії.

Інший парламентар додав, що «виділяється на зʼїзд по два делегати від регіону. Передбачені зміни статуту. Виглядає так, що вони технічні», – сказав нардеп.

Ще один нардеп повідомив, що не буде на зʼїзді.

«Але ми висунули свого делегата – Андрія Мотовиловця. Він буде представляти нашу Київську обласну організацію».

Його колега також повідомив, що після зʼїзду планується зустріч з керівництвом уряду.

«У нас сьогодні З'їзд, а потім зустріч зі Свириденко», – анонсував парламентар.