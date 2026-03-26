Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії

Заплановані «важливі зустрічі», сказав президент.

Володимир Зеленський у Саудівській Аравії
Фото: скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. 

За словами глави держави, тут заплановані «важливі зустрічі». 

«Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», - додав глава держави.

  • Напередодні речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що українські команди успішно надають допомогу країнам Близького Сходу у захисті від повітряних загроз. 
  • Загалом на Близькому Сході перебуває 201 український військовий експерт для допомоги у відбитті дронових атак. 
  • Україна отримала запити про допомогу від 11 країн у боротьбі з іранськими “шахедами”.
﻿
