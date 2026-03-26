Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії.
За словами глави держави, тут заплановані «важливі зустрічі».
«Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», - додав глава держави.
- Напередодні речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що українські команди успішно надають допомогу країнам Близького Сходу у захисті від повітряних загроз.
- Загалом на Близькому Сході перебуває 201 український військовий експерт для допомоги у відбитті дронових атак.
- Україна отримала запити про допомогу від 11 країн у боротьбі з іранськими “шахедами”.