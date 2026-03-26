Трамп: США у 2022 році перехопили повідомлення влади України щодо спрямування грошей на переобрання Байдена

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард доручила дізнатися, чи були ці схеми реалізовані.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп написав у TruthSocial, що Сполучені Штати перехопили повідомлення влади України щодо спрямування грошей на переобрання Байдена. 

“США перехопили повідомлення уряду України, в яких обговорювалася змова щодо спрямування грошей на переобрання Байдена”, – написав Дональд. 

Він зробив репост матеріалу видання Just The News, де із посиланням на розсекречені дані розвідки йдеться про те, що у 2022 році американська розвідка перехопила комунікації українського уряду, в яких обговорювалася схема спрямування сотень мільйонів доларів американських податків, виділених на розвиток чистої енергетики в охопленій війною країні, до США — з метою збагачення кампанії з переобрання тодішнього президента Джо Байдена у 2024 році та Демократичного національного комітету. 

Видання зазначає, що директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард нещодавно дізналася про ці перехоплення та доручила співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) перевірити наявні записи, щоб з’ясувати, чи була ця схема реалізована і чи слід передати справу до ФБР для кримінального розслідування.

﻿
