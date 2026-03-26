"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Опитування: американці дедалі більше критикують війну США в Ірані

Більшість із тих, хто не схвалює – це демократи. 

удар США по штаб-квартирі КВІР, ілюстративне фото
Фото: x.com/CENTCOM

Згідно з кількома опитуваннями, американці дедалі більше критикують війну США в Ірані, яка триває вже місяць.

Про це пише Politico

61% респондентів опитування, проведеного дослідницьким центром Pew, заявили, що не схвалюють дії президента щодо спільної із Ізраїлем операції в Ірані. Окреме опитування, проведене Quinnipiac, показало, що 42% зареєстрованих виборців вважають, що війна зробить світ менш безпечним, і лише 35 відсотків вважають, що вона зробить світ безпечнішим.

Республіканці та демократи залишаються в розбіжностях щодо військових дій президента. 78% республіканців заявили Pew, що війна йде досить добре або дуже добре, порівняно з 29% демократів, які так вважають. 

Бойові дії в Ірані також поставили під загрозу доступність палива, що є ключовим пунктом порядку денного президента напередодні проміжних виборів у листопаді. Ціни на газ продовжують зростати, оскільки Ормузька протока залишається закритою через загрозу атак з боку іранських військ.

З огляду на це, 45% дорослих США в опитуванні AP-NORC, опублікованому в середу, заявили, що вони «надзвичайно» або «дуже» стурбовані перспективами отримання бензину протягом наступних кількох місяців.

  • На початку березня, згідно із результатами опитування, 27% американців схвалювали операцію «Епічна лють», яку США розпочали спільно з Ізраїлем. Водночас 43% не підтримували удари, а 29% не визначилися.
Читайте також
