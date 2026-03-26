Опитування: американці дедалі більше критикують війну США в Ірані

Більшість із тих, хто не схвалює – це демократи.

Згідно з кількома опитуваннями, американці дедалі більше критикують війну США в Ірані, яка триває вже місяць.

Про це пише Politico.

61% респондентів опитування, проведеного дослідницьким центром Pew, заявили, що не схвалюють дії президента щодо спільної із Ізраїлем операції в Ірані. Окреме опитування, проведене Quinnipiac, показало, що 42% зареєстрованих виборців вважають, що війна зробить світ менш безпечним, і лише 35 відсотків вважають, що вона зробить світ безпечнішим.

Республіканці та демократи залишаються в розбіжностях щодо військових дій президента. 78% республіканців заявили Pew, що війна йде досить добре або дуже добре, порівняно з 29% демократів, які так вважають.

Бойові дії в Ірані також поставили під загрозу доступність палива, що є ключовим пунктом порядку денного президента напередодні проміжних виборів у листопаді. Ціни на газ продовжують зростати, оскільки Ормузька протока залишається закритою через загрозу атак з боку іранських військ.

З огляду на це, 45% дорослих США в опитуванні AP-NORC, опублікованому в середу, заявили, що вони «надзвичайно» або «дуже» стурбовані перспективами отримання бензину протягом наступних кількох місяців.