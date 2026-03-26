У Росії поскаржилися, що дрони атакували НПЗ «Кінеф» у Ленінградській області

Вночі через тривогу аеропорт Пулково не приймав рейси.

У Росії поскаржилися, що безпілотники атакували НПЗ «Кінеф» у Ленінградській області.

Як пише Astra, про таке повідомляли місцеві жителі.

«У Росії повідомляють про атаку дронів на НПЗ «Кінеф» у Ленінградській області», – зазначили у виданні.

Губернатор підтвердив, що у районі є пошкодження у промисловій зоні Кірішського району.

У Ленінградській області та Петербурзі вночі оголошували повітряну тривогу. Аеропорт Пулково не відправляв та не приймав рейси.

Міноборони РФ заявило, що сили ППО за ніч збили 125 БПЛА над територіями Білгородської, Брянської, Вологодської, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Псковської, Смоленської, Тверської, Тульської, Ярославської областей, Московського регіону, над анексованим Кримом та акваторією Чорного моря.

"Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) – найбільший нафтопереробний завод регіону і один з найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

Дрони вже намагалися атакувати завод у березні 2024 року, у березні 2025 року, а також атакували у ніч на 4 жовтня 2025 року.