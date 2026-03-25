Білий дім оголосив нові дати візиту Трампа до Китаю

Зустріч зі Сі Цзіньпіном запланована на травень.

Президент США Дональд Трамп спілкується з президентом Китаю Сі Цзіньпіном після їхньої зустрічі на базі ВПС у Пусані, Південна К
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відвідає Пекін 14-15 травня для проведення переговорів із главою КНР Сі Цзіньпіном

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає «Інтерфакс-Україна»

Спочатку поїздку планували на кінець березня, проте Траамп особисто попросив китайську сторону про перенесення візиту. Також у Вашингтоні очікують на візит Сі Цзіньпіна у відповідь до США пізніше цього року, але точну дату оголосять згодом.

Причиною зміни планів стала війна з Іраном. Трамп пояснив, що наразі його присутність у Штатах є критично важливою через активні бойові дії. 

За даними джерел Axios, ключовим фактором стала блокада Ормузької протоки Іраном. Американський президент розраховував завершити військову кампанію проти Тегерана до початку поїздки в Китай, проте ситуація в регіоні змусила його змінити графік.

Ця зустріч у Пекіні стане першим особистим контактом лідерів двох держав у 2026 році. 

Очікується, що вони обговорять не лише двосторонні відносини, а й глобальну безпеку на тлі близькосхідного конфлікту та позицію КНР щодо дій Ірану. Наразі адміністрація США зосереджена на розблокуванні світових енергетичних шляхів перед великим азійським турне Трампа.

