Генсек ООН: Війна на Близькому Сході вийшла з-під контролю

Гутерреш закликав сторони конфлікту повернутися до переговорів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що війна на Близькому Сході вийшла з-під контролю та може призвести до масштабної ескалації з серйозними гуманітарними й економічними наслідками.

Про це він повідомив журналістам у штаб-квартирі ООН, пише "Укрінформ".

"Ще за кілька годин після початку війни на Близькому Сході я попередив, що бойові дії ризикують спричинити ланцюгову реакцію, яку ніхто не зможе контролювати", – зазначив Гутерреш.

За його словами, нині ситуація вже досягла критичної точки: "війна вийшла з-під контролю". Генсек застеріг від ризику ширшого регіонального конфлікту, зростання людських страждань і глибшого глобального економічного шоку.

Гутерреш закликав усі сторони негайно припинити ескалацію та повернутися до переговорів.

"Настав час припинити підніматися по сходах ескалації і почати підніматися по сходах дипломатії, а також повернутися до повної поваги міжнародного права", – наголосив він.

У межах дипломатичних зусиль очільник ООН призначив французького дипломата Жан Арно своїм особистим посланцем. Він координуватиме дії організації щодо врегулювання конфлікту та мінімізації його наслідків.

Гутерреш закликав США та Ізраїль зупинити бойові дії, а Іран припинити атаки на сусідні країни.

Також генсек ООН вернувся до "Хезболли" із вимогою припинити удари по Ізраїлю та закликав Ізраїль зупинити військові операції в Лівані, які завдають шкоди цивільному населенню.

Окремо генсек звернув увагу на економічні ризики. За його словами, тривале закриття Ормузької протоки створює загрозу для глобальних поставок нафти, газу та добрив, що особливо критично напередодні посівного сезону.

"Найкращий спосіб мінімізувати наслідки – негайно завершити війну", – підсумував Гутерреш.

  • США через Пакистан передали Ірану список із 15 вимог для завершення війни. Документ передбачає демонтаж ядерної інфраструктури, обмеження ракетної програми Тегерана, припинення підтримки проксі-угруповань та визнання права Ізраїлю на існування. 
  • У відповідь Іран висунув власні умови: виведення американських військ із регіону, виплата репарацій за завдані збитки та визнання повного контролю Тегерана над Ормузькою протокою. 
