Росія використовує будівництво АЕС для енергетичної експансії у В'єтнамі, – ЦПД

Співпраця в атомній енергетиці – це один з інструментів, за допомогою якого Кремль системно намагається ставити країни Глобального Півдня у довгострокову залежність.

Фото: Центр протидії дезінформації

Активне поширення Росією новини про підписання міжурядової угоди щодо будівництва у В’єтнамі першої атомної електростанції “російського дизайну” є спробою використати атомну енергетику для посилення власного впливу в країнах Глобального Півдня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Цю новину Москва подає як “проривні домовленості”, які служитимуть взаємному розвитку. Але насправді це чергова спроба РФ використати атомну енергетику для посилення власного впливу в країнах Глобального Півдня.

“Співпраця в атомній енергетиці – це один з інструментів, за допомогою якого Кремль системно намагається ставити країни Глобального Півдня у довгострокову залежність”, – зазначили у ЦПД.

Для цього “Росатом” нав’язує комплексні угоди, які включають навчання фахівців, постійні поставки ядерного палива, домовленості з утилізації відходів тощо. Крім того, Кремль активно надає позики під подібні проєкти. 

У Центрі підкреслили, що мета Москви – створити енергетичну залежність В'єтнаму від російських технологій та розширити геополітичний вплив у Південно-Східній Азії.

Російський “мирний атом” – це ширма для експансії та посилення геополітичного впливу Росії, додають у Центрі.

