Справу гауляйтера Сальдо щодо вивезення українського зерна до Сирії та Єгипту передали до суду

Під його "керівництвом" у фермерів забирали зерно та інші ресурси, а підприємства, власники яких виїхали або відмовилися співпрацювати з окупантами, захоплювали разом із майном. 

Володимир Сальдо
Фото: investigator.org.ua

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо Володимира Сальдо - одного з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомила ресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, після захоплення регіону він добровільно погодився очолити окупаційну адміністрацію та фактично став її керівником. Одним із перших його завдань було встановлення повного контролю над аграрним сектором.

У 2022 році під керівництвом Сальдо окупанти розгорнули системну схему примусового вилучення сільськогосподарської продукції: уфермерів забирали зерно та інші ресурси, а підприємства, власники яких виїхали або відмовилися співпрацювати, захоплювали разом із майном та інфраструктурою, зокрема - зерновими терміналами.

За оцінками слідства, у такий спосіб було вкрадено продукції на понад 5,3 млрд грн.

"Після цього Сальдо організував її подальше вивезення. Викрадене зерно транспортували автомобільним і залізничним транспортом до портів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також до Росії, зокрема у Краснодарський край і Ростовську область. Звідти продукцію морем експортували за кордон під виглядом російського походження. Основними напрямками були Сирія, Єгипет, Туреччина та Ліван", - йдеться в повідомленні.

Наразі вже дев’ять учасників цієї схеми, які виконували та реалізовували рішення окупаційної влади, постали перед судом. Їм інкриміновано порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення від 12.08.1949 та законів і звичаїв війни, у частині незаконного заволодіння продовольчими ресурсами.

"Скерування обвинувального акта щодо Сальдо є ключовим етапом у притягненні до відповідальності організаторів цієї схеми. Наступник крок – притягнення винних до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді", - наголосили в прокуратурі.

  • Нагадаємо, що в 2023 році Сальдо було визнано винним у державній зраді, колабораціонізмі і запереченні збройної агресії РФ проти України та засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).
  • У 2024 році він отримав ще одну підозру - у викраденні українського зерна. 
