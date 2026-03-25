Унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині загинула людина і 9 отримали поранення

За минулу добу через російську агресію у Херсонській області одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 36 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Зеленівка, Інгулець, Федорівка, Урожайне, Микільське, Золота Балка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Томина Балка, Новодмитрівка, Веселе, Інгулівка, Качкарівка, Комишани, Кучерське, Львове, Мала Олександрівка, Михайлівка, Милове, Нова Кам'янка, Новокаїри, Новоолександрівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Олександрівка, Ольгівка, Петропавлівка, Придніпровське, Приозерне, Республіканець, Садове, Станіслав, Степанівка, Таврійське, Томарине, Трудолюбівка, Тягинка, Українка, Широка Балка та місто Херсон.

Сьогодні зранку російські військові вкрили вогнем Білозерку Херсонського району, повідомили у Херсонській ОВА. Унаслідок атаки 43-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення.

Постраждалого доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження і надають йому допомогу.