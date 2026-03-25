Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині загинула людина і 9 отримали поранення

Окупанти били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 36 приватних будинків.

За минулу добу через російську агресію у Херсонській області одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 36 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Зеленівка, Інгулець, Федорівка, Урожайне, Микільське, Золота Балка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Томина Балка, Новодмитрівка, Веселе, Інгулівка, Качкарівка, Комишани, Кучерське, Львове, Мала Олександрівка, Михайлівка, Милове, Нова Кам'янка, Новокаїри, Новоолександрівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Олександрівка, Ольгівка, Петропавлівка, Придніпровське, Приозерне, Республіканець, Садове, Станіслав, Степанівка, Таврійське, Томарине, Трудолюбівка, Тягинка, Українка, Широка Балка та місто Херсон.

Сьогодні зранку російські військові вкрили вогнем Білозерку Херсонського району, повідомили у Херсонській ОВА. Унаслідок атаки 43-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення. 

Постраждалого доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження і надають йому допомогу.

