Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Внаслідок нічної атаки є влучання 24 ударних БпЛА

Захисники знешкодили більшість цілей – 121 зі 147. 

У ніч на 25 березня, починаючи з 19:00, Росія атакувала українців 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з окупованого Криму і російських напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 80 запущених дронів – "шахеди".

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили в Повітряних силах

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака вночі 25 березня
Фото: Повітряні сили в Telegram
Атака вночі 25 березня

У ніч на 24 березня Росія провела комбіновану атаку ракетами і дронами. Цілила, зокрема, по Полтавській області і Запоріжжю. А вже вдень ворог провів масовану дронову атаку, спрямовану переважно проти західних областей. Під ударом перебували Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівненська і Хмельницька області. Також постраждала Вінниця. Є загиблі та численні поранені. 

﻿
