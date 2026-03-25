Постачальник продовольчої програми ООН купує крадене українське зерно

Турецька фірма співпрацює з росіянами, які вивозять збіжжя у тимчасово окупованому Маріуполі.

За інформацією проєкту "Слідство.інфо", компанія-постачальник Всесвітньої продовольчої програми ООН отримує зерно від окупантів у Маріуполі, які крадуть українське збіжжя і виготовляють дрони для російської армії.

Йдеться про угоди між турецькою фірмою Erisler та російською "Ніка", яка має тих же власників, що й "Робоавіа" - підсанкційний розробник розвідувальних БПЛА, що йдуть на фронт. Обидві юридичні особи належать російському олігарху Роману Гурову.

За період 2023-2024 років до Туреччини було спрямовано 54 тисяч тонн краденого українського зерна, яке потім могло опинитися у розпорядженні ООН. Загальна сума експорту спершу складала понад 3 мільйони доларів на рік, а згодом зросла до більше 12 мільйонів.

Erisler відома як виробник борошна та вермішелі швидкого приготування. Продукція компанії реалізовується навіть в Україні.