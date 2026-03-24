Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський: на російські атаки ми обов'язково дамо відповідь

Під час сьогоднішнього обстрілу Україну атакували більше ніж 550 дронів, щонайменше 500 вдалось збити.

Зеленський: на російські атаки ми обов'язково дамо відповідь
Удар по Львову 24 березня
Фото: Садовий у Telegram

Більш ніж 550 дронів різних типів за день атакували Україну, велика кількість з них  –  «шахеди». Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"Більшу частину дронів вдалося збити –  більш ніж 500 збиттів, – усе одно, на жаль, є влучання – у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, Рівненщині, у Харківській області, на Дніпровщині. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога", - повідомив Президент.

Зеленський заявив, що масштаб атак свідчить про те, що в Росії немає наміру закінчувати війну. Потрібен більший санкційний тиск на Росію. Через нещодавнє послаблення санкцій росіяни зароблять щонайменше 2 мільярди доларів тільки цими тижнями. 

Президент також розповів, що наразі немає реального руху в процесі переговорів з Росією та США. 

"Реального руху поки, на жаль, немає – Росія руху до миру не хоче. Але важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб’єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавилися дипломатією – реально й чесно, а не так, щоб просто заробити на нафті більше грошей і виграти більше часу на наступні атаки й агресії." 

  •  Російська армія вдень 24 березня атакувала Львів дронами. Кількість потерпілих зросла до 26 людей. Одна людина у важкому стані.
  • У Вінниці відомо про одного загиблого та 13 поранених внаслідок масованої російської атаки безпілотниками.
  • Внаслідок ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей, ще четверо постраждали.
﻿
