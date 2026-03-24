У Росії другу добу триває пожежа на нафтобазі у порту Приморська

Уже друга доба як продовжує горіти нафтобаза у порту Приморська в Ленінградській області РФ, пише «Радіо Свобода».
Попри суцільну хмарність видно густий дим від пожежі.
Як показують супутникові знімки, пошкоджена не одна ємність із паливом, а щонайменше чотири.
Через обстріл із нафтобази тимчасово припинили відвантаження палива.
- Порт зазнав атаки українських дронів у ніч на 23 березня.
- Це найбільший нафтовий порт Росії на Балтійському морі. Він є також ключовим експортним хабом країни-агресорки.
- Наприклад, торік через порт перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти.