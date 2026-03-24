У Росії другу добу триває пожежа на нафтобазі у порту Приморська

пожежа на нафтобазі у порту Приморська, РФ

Уже друга доба як продовжує горіти нафтобаза у порту Приморська в Ленінградській області РФ, пише «Радіо Свобода».

Попри суцільну хмарність видно густий дим від пожежі.

Як показують супутникові знімки, пошкоджена не одна ємність із паливом, а щонайменше чотири.

Через обстріл із нафтобази тимчасово припинили відвантаження палива.