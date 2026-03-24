Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті відбулося майже 50 боїв, половина - на Покровському напрямку

Росіяни також не припиняють обстрілювати прикордонні території.

Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 49 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Товстодубове, Кореньок, Суходіл, Нескучне, Іскрисківщина, Соснівка. У Чернігівській області під обстріл потрапили Михальчина Слобода, Сеньківка, Блешня.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ в бік Новоосинового. 

На Лиманському напрямку від початку доби ворог двічі атакував позиції наших захисників в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Сили оборони з початку доби відбивали 17 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко. Три боєзіткнення ще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії у районах населених пунктів Тернове, Красногірське та Злагода. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоселівка, Копані, Свобода, Єгорівка, Широке, Лісне.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies