На Прикарпатті правоохоронці заявили про викриття нелегального кар’єру. Збитки довкіллю оцінили на майже 50 млн грн

Видобуток вели на трьох земельних ділянках площею близько гектара.

Фото: Офіс генпрокурора

У селі Хутір-Будилів Коломийського району виявили незаконний кар’єр, де без дозволів видобували піщано-гравійну суміш.

За даними слідства, організаторами були двоє жителів Снятина віком 54 і 42 роки. Видобуток вели на трьох земельних ділянках площею близько гектара, що належали родичам одного з них. Для робіт використовували спецтехніку, вантажівки та дробильне обладнання, також залучили ще двох місцевих жителів.

Сировину видобували на двох майданчиках, після чого вивозили до сусідніх населених пунктів для очищення, сортування та продажу.

За версією слідства, кар’єр працював із квітня по вересень 2025 року. За цей час видобули понад 28 тисяч кубометрів суміші — це більш як 2300 вантажівок. Експерти оцінили шкоду довкіллю майже у 50 млн грн.

Чотирьом учасникам повідомили про підозру. Двох імовірних організаторів взяли під варту з можливістю внесення застави, ще двох відправили під цілодобовий домашній арешт.

