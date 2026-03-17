На Прикарпатті затримали посадовця ТЦК. Його підозрюють у вимаганні $2000 за «вирішення питання» військового обліку

На Івано-Франківщині викрито посадовця районного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні 2000 доларів США за «вирішення питання» військового обліку. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 36-річний підполковник, який тимчасово виконував обов’язки керівника, вимагав гроші від двох військовозобов’язаних, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку.

Посадовець пояснив, що вони мають з’явитися до ТЦК та СП для складання адмінпротоколу, після чого можуть бути мобілізовані, але запропонував уникнути цього за винагороду.

У березні він отримав обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другої – його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

13 березня 2026 року йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави. Також подано клопотання про відсторонення його від посади. Слідство перевіряє можливу причетність до інших подібних випадків.