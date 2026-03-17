Бригада Буревій: ставай частиною бурі

Перша Президентська бригада оперативного призначення НГУ — бригада Буревій. Штаб поблизу Києва, сучасне обладнання, швидкий рекрутинг. Усе про підрозділ Буревій — в нашій статті.

Бригада Буревій формувалася з 2014 року. Бойовий шлях — від перших боїв АТО до статусу Першої Президентської бригади оперативного призначення.

Під час повномасштабного вторгнення бригада входила до сил оборони Києва, а згодом пройшла бої за Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Білогорівку. Тримала оборону у Серебрянському лісництві, а зараз працює на Куп’янському напрямку.

23 серпня 2017 року указом Президента Україні бригаді присвоєно почесне найменування «Президентська імені гетьмана Петра Дорошенка».

26 березня 2024 року бригаду відзначено почесною стрічкою «За мужність та відвагу» — символом незламного бойового духу, відданості захисту держави та рішучості йти до Перемоги.

З 2025 року бригада «Буревій» входить до складу 1-го корпусу НГУ «Азов».

Підрозділи бригади Буревій

Військова частина 3027 Буревій — батальйони та спеціалізовані підрозділи:

Форпост — 1-й батальйон оперативного призначення;

Бастіон — 2-й батальйон оперативного призначення;

Гроза — 3-й батальйон оперативного призначення;

Хорів — 4-й батальйон оперативного призначення;

Артилерія — три артилерійські дивізіони, реактивна артилерійська батарея;

Кондор — батальйон безпілотних систем;

Зайчики ЧРКЕСа — рота технічних засобів розвідки спеціального призначення;

Bekas Company — рота снайперів;

Skyfall — підрозділ зенітних безпілотних авіаційних комплексів.

Кожен підрозділ Буревій виконує свою роль у загальній стратегії бригади.

Чим забезпечена бригада

Перша президентська бригада Буревій — одна з найкраще забезпечених. Мавіки, FPV, штучний інтелект, Heavyshot, сучасний захист. Техніки вистачає. Потрібні вмотивовані люди.

Вакансії

Відкриті вакансії на bureviy.army. Бойові спеціальності, артилерія, безпілотні системи, РЕБ, снайпери, медики, тилові служби.

Можна заповнити анкету на сайті або написати в Telegram-бот. Рекрутери відповідають протягом доби, проводять онлайн співбесіди, допомагають з документами.

Як долучитися до НГУ Буревій

Рекрутинг — швидкий та зручний. Процес:

Ознайомся з переліком вакансій, заповни анкету або напиши в Telegram-бот; Проходь співбесіду, обирай підрозділ; Підписуємо контракт, робимо бурю разом.

Відповідь протягом доби. Онлайн співбесіда. Рекрутери допоможуть з усіма питаннями та супроводять на всьому шляху. Раді як діючим військовим, так і новачкам.

