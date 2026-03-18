​Мовний омбудсман: Минулого року видавці вперше виконали норму про видання не менше 50% книжок українською

У 2025 році українські видавці вперше виконали норму мовного закону про видання державною мовою не менше 50% усіх назв книжкових видань.

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба уповноваженого із захисту державної мови.

"За даними Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", у 2025 році серед видавців, внесених до Державного реєстру, не виявлено жодного суб’єкта, який би видав іншими мовами, ніж державна, понад 50% назв книжкової продукції", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено, що видавець зобов’язаний видавати державною мовою не менше ніж 50% усіх назв книжкових видань, випущених ним упродовж календарного року.

Водночас, ця вимога не поширюється на продукцію, видану кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів чи національних меншин України за кошти державного або місцевих бюджетів, а також на видання мовами національних меншин, що є офіційними мовами Європейського Союзу.

"Результати 2025 року свідчать про зрілість українського книжкового ринку: усі видавці дотрималися вимог законодавства. Важливо, що цьогоріч не зафіксовано жодного порушення цієї норми, тоді як у попередні періоди такі випадки були непоодинокими. Це доводить, що системна робота - заходи державного контролю у поєднанні з роз’яснювальною діяльністю - дає реальний результат", - зазначила омбудсман Олена Івановська.

У 2024 році 5 видавців видали державною мовою менше ніж 50% назв книжкових видань, у 2023 - 4, у 2022 - 16, у 2021 - 105 видавців.