Шон Пенн разом з Єрмаком відвідав позиції українських воїнів на Донеччині

Американський актор і режисер Шон Пенн, який днями приїхав до України, відвідав позиції український військових на фронті.

Про це повідомляє 157-а окрема механізована бригада.

Шон Пенн приїхав на позиції бойового підрозділу 157-ї окремої механізованої бригади, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.

На фото видно, що американський актор знаходиться біля Слов'янська разом з колишнім головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

"Він (ред. Шон Пенн) поспілкувався з нашими військовослужбовцями, висловив щиру підтримку та подяку за їхню мужність, самовідданість і відданість захисту України. Його приїзд — це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв, які день за днем стоять на захисті свободи та незалежності нашої країни", - йдеться в повідомленні бригади.