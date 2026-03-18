Шон Пенн разом з Єрмаком відвідав позиції українських воїнів на Донеччині

Актор відвідав підрозділ 157-ї окремої механізованої бригади.

Шон Пенн на Донеччині
Фото: 157 ОМБР

Американський актор і режисер Шон Пенн, який днями приїхав до України, відвідав позиції український військових на фронті.

Про це повідомляє 157-а окрема механізована бригада.

Шон Пенн приїхав на позиції бойового підрозділу 157-ї окремої механізованої бригади, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.

На фото видно, що американський актор знаходиться біля Слов'янська разом з колишнім головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

"Він (ред. Шон Пенн) поспілкувався з нашими військовослужбовцями, висловив щиру підтримку та подяку за їхню мужність, самовідданість і відданість захисту України. Його приїзд — це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв, які день за днем стоять на захисті свободи та незалежності нашої країни", - йдеться в повідомленні бригади.

  • Шон Пенн приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським. Президент назвав актора справжнім другом України. 
  • Актор активно підтримує Україну з 2022 року. За цей час він кілька разів відвідував країну і під час одного з візитів Пенн навіть подарував Володимиру Зеленському одну зі своїх статуеток "Оскар", сказавши, що той може повернути її після перемоги у війні.
  • Шон Пенн давно відомий своєю громадською та політичною активністю. Він виступав проти війни в Іраку, допомагав постраждалим після урагану Катріна у Новому Орлеані, а також створив гуманітарну організацію для допомоги людям після землетрусу в Гаїті.
