Мерц: США і Європа мають разом більше тиснути на Росію

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає «Укрінформ».

Виступаючи у Бундестазі, Мерц сказав, що досягнення справедливого миру в Україні — це питання безпеки та свободи всього трансатлантичного простору.

Канцлер також заявив, що Україна давно готова до діалогу, проте Росія систематично підриває всі мирні ініціативи, продовжуючи терор проти цивільних і енергетики. За словами глави німецького уряду, санкції вже завдали значних втрат російській економіці, і цей важіль впливу необхідно використовувати й надалі.

На думку Мерца, США і Європа мають діяти єдиним блоком, щоб змусити Москву до реальних перемовин. Переговори між Штатами та Росією щодо майбутнього України не можуть відбуватися без участі самої України та європейських партнерів.

Також Мерц наголосив, що Європа має відігравати провідну роль у визначенні безпекових гарантій, які унеможливлять повторну агресію.