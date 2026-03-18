Мерц: США і Європа мають разом більше тиснути на Росію

На думку канцлера, переговори щодо майбутнього України не можуть відбуватися без участі самої України та європейських партнерів.

Мерц: США і Європа мають разом більше тиснути на Росію
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

США та європейські країни мають об’єднати зусилля для посилення тиску на Кремль. 

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає «Укрінформ».

Виступаючи у Бундестазі, Мерц сказав, що досягнення справедливого миру в Україні — це питання безпеки та свободи всього трансатлантичного простору.

Канцлер також заявив, що Україна давно готова до діалогу, проте Росія систематично підриває всі мирні ініціативи, продовжуючи терор проти цивільних і енергетики. За словами глави німецького уряду, санкції вже завдали значних втрат російській економіці, і цей важіль впливу необхідно використовувати й надалі.

На думку Мерца, США і Європа мають діяти єдиним блоком, щоб змусити Москву до реальних перемовин. Переговори між Штатами та Росією щодо майбутнього України не можуть відбуватися без участі самої України та європейських партнерів.

Також Мерц наголосив, що Європа має відігравати провідну роль у визначенні безпекових гарантій, які унеможливлять повторну агресію.

  • Поки ЄС не може подолати вето Угорщини і ввести новий пакет санкці проти росії, США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, 13 березня вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
  • Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг. 
﻿
