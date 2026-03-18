ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони зупинили спробу ворожого штурму Гришиного на Донеччині

Одночасно ворог спробував прорватися в районі Мирнограду.

Фото: НГУ

Сили оборони зупинили перший за останні три місяці мотоштурм росіян у напрямку Гришиного, одночасно окупанти намагалися прорвати оборону Мирнограду.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ.

"Востаннє невдалу атаку із застосуванням мототехніки ворог здійснив напочатку грудня 2025 року. Тоді противник намагався прорватися у населений пункт за допомогою багі", – зазначають військові.

Цього разу для штурму Гришиного окупанти використали 13 одиниць мототехніки. 155 окрема механізована бригада та 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" спільно з суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищили 9 одиниць мототехніки на підступах до селища. 

Ще 4 одиниці наші військові зупинили у Гришиному.

Загалом підтверджені втрати особового складу противника – 17 осіб.

"Одночасно росія сплановано спробувала прорватися в районі Мирнограду за допомогою двох МТ-ЛБ. Ворог зазнав невдачі. Обидві одиниці бронетехніки знищені, а особовий склад ліквідовано", – додають військові.

