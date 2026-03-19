Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаСуспільствоПодії

У Кривому Розі ліквідовано підпільне виробництво алкоголю з щомісячним прибутком у понад пів мільйона гривень

П’ятьом учасникам повідомлено про підозру.

У Кривому Розі ліквідовано підпільне виробництво алкоголю з щомісячним прибутком у понад пів мільйона гривень
Фото: прокуратура

У місті Кривий Ріг викрито організовану групу, яка налагодила незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв. Щомісячний прибуток від реалізації контрафактної продукції перевищував 500 тис. грн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, підозрювані облаштували виробництво підакцизних товарів в орендованому цеху, де розливали алкоголь у пластикову тару без марок акцизного податку. Продукцію збували через торговельні точки міста.

Під час 35 обшуків правоохоронці вилучили понад 2 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для його виготовлення та пакування, а також транспортний засіб. Ця діяльність тривала з травня 2024 року до березня 2025 року. Експерти встановили, що вилучена продукція не відповідає державним стандартам і є небезпечною для життя та здоров’я людей.

Організатору та чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 204 КК України. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи: організатору — тримання під вартою, іншим — домашній арешт. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies