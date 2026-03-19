У Кривому Розі ліквідовано підпільне виробництво алкоголю з щомісячним прибутком у понад пів мільйона гривень

У місті Кривий Ріг викрито організовану групу, яка налагодила незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв. Щомісячний прибуток від реалізації контрафактної продукції перевищував 500 тис. грн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані облаштували виробництво підакцизних товарів в орендованому цеху, де розливали алкоголь у пластикову тару без марок акцизного податку. Продукцію збували через торговельні точки міста.

Під час 35 обшуків правоохоронці вилучили понад 2 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для його виготовлення та пакування, а також транспортний засіб. Ця діяльність тривала з травня 2024 року до березня 2025 року. Експерти встановили, що вилучена продукція не відповідає державним стандартам і є небезпечною для життя та здоров’я людей.

Організатору та чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 204 КК України. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи: організатору — тримання під вартою, іншим — домашній арешт.