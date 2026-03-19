ЦПД: Російська пропаганда поширює новий фейк про "втечу" українського фахівця на Близькому Сході

Росія продовжує скоординовану дезінформаційну кампанію проти України, використовуючи міжнародний контекст, зокрема події на Близькому Сході, для створення нових фейків.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, проросійські ресурси активно поширюють неправдиву інформацію про нібито "втечу" українського спеціаліста з протидії безпілотним літальним апаратам, якого, за їхніми твердженнями, було направлено до країн Близького Сходу.

Як "доказ" пропагандисти використовують відео, стилізоване під новинний сюжет міжнародного телеканалу Al Jazeera. Втім, перевірка показала, що на офіційних ресурсах медіа жодних згадок про подібний інцидент немає. Саме відео є повністю сфальсифікованим.

Фахівці зазначають, що формат цієї підробки типовий для російської дезінформаційної мережі "Матрьошка", яка регулярно створює фейковий контент, маскуючи його під матеріали авторитетних міжнародних ЗМІ.

У Центрі також наголошують, що цей наратив не є новим. Російська пропаганда вже неодноразово поширювала неправдиві повідомлення про "втечу" представників українських делегацій та технічного персоналу. Жоден із таких випадків не отримав підтвердження.

Метою подібних інформаційних операцій є дискредитація України на міжнародній арені, а також підрив довіри до українських фахівців, які співпрацюють із міжнародними партнерами.

Експерти закликають критично ставитися до інформації з неперевірених джерел і довіряти лише офіційним повідомленням.