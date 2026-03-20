ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок п’ятниці, 20 березня: понад 200 боєзіткнень, 1610 ліквідованих окупантів, обшуки в медзакладах

Нічна повітряна атака, 201 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, ситуація навколо Ормузької протоки, війна на Близькому Сході.

Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Національна поліція вранці 20 березня прийшла з обшуками до 70 медичних закладів по всій країні. Правоохоронці документують схеми привласнення коштів з бюджету, які були призначені для лікування громадян у межах програми медичних гарантій.

У пресслужбі НПУ повідомили, що йдеться про фіктивні медпослуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. Слідчі дії проводять за сприяння МОЗ та НСЗУ.

"За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 201 бойове зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка.

Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1610 російських солдатів, 3 російські танки, 21 бойову броньовану машину, 245 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 285 700 осіб.

Унаслідок нічної атаки ворога на Одещину ударними безпілотниками пошкоджені два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадос, пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.

Пошкоджені адміністративні будівлі. Постраждали двоє людей. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Пожежі оперативно ліквідували.

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу загинули 3 людини та постраждали 13 цивільних жителів, повідомили у Сумській ОВА.

За добу російські війська загалом здійснили понад 80 обстрілів по 37 населених пунктах у 19 територіальних громадах Сумщини.

ППО вночі знешкодила 133 із 156 запущених Росією дронів.

Зафіксували влучання 19 безпілотників.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади опублікували спільну заяву про Ормузьку протоку, перекриту Іраном. Вони засудили нещодавні атаки по неозброєних комерційних суднах в Перській затоці, атаки проти цивільної інфраструктури, зокрема нафтової і газової, а також перекриття цього шляху іранськими силами.

Автори заяви занепокоєні ескалацією конфлікту, закликали Іран негайно припинити погрози, мінування, дронові й ракетні атаки й інші шляхи блокування протоки і "висловили готовність" сприяти зусиллям з забезпечення безпечного проходу. Проте не уточнили, які саме заходи для них прийнятні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies