Унаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули 3 людини і постраждали 13

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу загинули 3 людини та постраждали 13 цивільних жителів.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Протягом доби російські війська загалом здійснили понад 80 обстрілів по 37 населених пунктах у 19 територіальних громадах Сумщини.
- У Хутір-Михайлівській громаді загинули 37-річний та 33-річний чоловіки. Також поранені 54-річний та 40-річний чоловіки.
- У Великописарівській громаді внаслідок атак російських дронів загинув 62-річний чоловік, поранення отримав 55-річний чоловік.
- В Есманьській громаді внаслідок удару КАБом постраждали четверо людей: чоловіки 69 та 61 років, жінки 50 та 73 років.
- У Ворожбянській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в цивільне авто постраждали двоє чоловіків – 64 та 65 років.
- У Хотінській громаді поранення отримав 69-річний чоловік – ворожий дрон влучив у його оселю.
- У Сумській громаді внаслідок влучань ворожих безпілотників постраждали чоловіки 23, 28 та 49 років.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівки та автомобілі.
- 18 березня росіяни поранили чотирьох мешканців Сумщини, зокрема підлітка. Ворог обстріляв 26 населених пунктів області.