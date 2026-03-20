Росіяни атакували енергоінфраструктуру Миколаївщини

У області є знеструмлення.

Упродовж доби російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Через це є знеструмлення у двох населених пунктах, але люди цілі.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

«Учора вдень та вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Під ударом були обʼєкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки знеструмлено два населені пункти Миколаївського району. Постраждалих немає», – йдеться у його повідомленні.

Унаслідок падіння уламків ударного дрону в Баштанському районі пошкоджено вісім приватних будинків. Там теж минулося без постраждалих.

За минулу добу в Миколаївській області знешкодили 16 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.