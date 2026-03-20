Війна

Росіяни вбили трьох і поранили чотирьох мешканців Запорізької області

Ворог атакував 40 населених пунктів. 

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Три людини загинули, чотири – поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони. Серед поранених є дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Зокрема, вночі  росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки. Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень. 

Перед цим 44-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Вчора вдень російський безпілотник атакував інфраструктурний об'єкт у Вільнянську. Внаслідок удару загинув 78-річний місцевий мешканець.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 864 удари по 40 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Малокатеринівці, Веселянці, Любицькому, Юрківці, Терсянці, Любимівці, Гуляйпільському, Воздвижівці, Новоселівці, Степногірську, Приморському, Залізничному, Копанях, Верхній Терсі.

610 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Ясну Поляну, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Лісне, Степногірськ, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Мирне, Чарівне, Староукраїнку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Солодке, Преображенку, Оленокостянтинівку. 

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Новопавлівці, Малій Токмачці, Чарівному та Воздвижівці.

230 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Мирному, Чарівному, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю.

Надійшло 70 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies