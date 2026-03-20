Колесо огляду на столичному Подолі не демонтують, - РДА

Технічні роботи на атракціоні “Панорамне колесо огляду”, які кияни помітили 20 березня на Подолі, не є демонтажем об'єкта.
Про це LB.ua повідомили в Подільській райдержадміністрації Києва.
На атракціоні відбуваються планові роботи після зимового сезону. Це не демонтаж, - пояснила в.о. відділу культури Подільської РДА Євгенія Гаватюк.
В РДА також зазначили, що наразі знято судовий арешт на цей об'єкт і він не є аварійним. Власник атракціону надав інформацію про технічну документацію атракціону: він не працює, а доля його подальшої експлуатації - вирішується.
Контекст
- У грудні минулого року Прокуратура звернулася до суду з проханням заборонити експлуатацію Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Крім того, посадовці КМДА отримали підозри у тому, що атракціон роками працював без дозволів. Повідомлялося, що колесо демонтують.
- 6 січня 2026 року суд заарештував атракціон із забороною користування ним.
- В березні заступник київського міського голови Валентин Мондриївський повідомив, що суд зняв арешт, а міська влада “опрацьовує правові механізми функціонування Колеса”.
- Атракціон було встановлено у 2017 році.