Колесо огляду на столичному Подолі не демонтують, - РДА

Наразі на атракціоні відбуваються планові роботи після зимового сезону.

Технічні роботи на атракціоні “Панорамне колесо огляду”, які кияни помітили 20 березня на Подолі, не є демонтажем об'єкта.

Про це LB.ua повідомили в Подільській райдержадміністрації Києва.

На атракціоні відбуваються планові роботи після зимового сезону. Це не демонтаж, - пояснила в.о. відділу культури Подільської РДА Євгенія Гаватюк.

В РДА також зазначили, що наразі знято судовий арешт на цей об'єкт і він не є аварійним. Власник атракціону надав інформацію про технічну документацію атракціону: він не працює, а доля його подальшої експлуатації - вирішується.

