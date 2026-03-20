Колесо огляду на столичному Подолі не демонтують, - РДА

Наразі на атракціоні відбуваються планові роботи після зимового сезону.

Колесо на Подолі
Фото: прокуратура

Технічні роботи на атракціоні “Панорамне колесо огляду”, які кияни помітили 20 березня на Подолі, не є демонтажем об'єкта. 

Про це LB.ua повідомили в Подільській райдержадміністрації Києва. 

На атракціоні відбуваються планові роботи після зимового сезону. Це не демонтаж, - пояснила в.о. відділу культури Подільської РДА Євгенія Гаватюк. 

В РДА також зазначили, що наразі знято судовий арешт на цей об'єкт і він не є аварійним. Власник атракціону надав інформацію про технічну документацію атракціону: він не працює, а доля його подальшої експлуатації - вирішується. 

Контекст

  • У грудні минулого року Прокуратура звернулася до суду з проханням заборонити експлуатацію Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Крім того, посадовці КМДА отримали підозри у тому, що атракціон роками працював без дозволів. Повідомлялося, що колесо демонтують.
  • 6 січня 2026 року суд заарештував атракціон із забороною користування ним. 
  • В березні заступник київського міського голови Валентин Мондриївський повідомив, що суд зняв арешт, а міська влада “опрацьовує правові механізми функціонування Колеса”.
  • Атракціон було встановлено у 2017 році.
