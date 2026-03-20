Визначено 22 кандидатів, які продовжать конкурс до Вищого антикорупційного суду

Конкурс на 23 посади у суді та Апеляційній палаті розпочався у червні 2025 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Громадська рада міжнародних експертів допустила до наступного етапу конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду 22 осіб.

У червні 2025 року було оголошено конкурс на зайняття 23 посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, для участі у якому звернулося 205 осіб.

За результатами складання іспиту до другого етапу кваліфікаційного оцінювання Комісія допустила 73 кандидатів. ГРМЕ ініціювала перевірку критеріїв доброчесності кандидатів – моралі, чесності, непідкупності. Для проходження конкурсу претендент мав отримати більшість голосів спільного складу Комісії та ГРМЕ, зокрема підтримку принаймні половини міжнародних експертів.

Спеціальні спільні засідання тривали з 16 лютого до 17 березня 2026 року та транслювалися в режимі реального часу. Участь у цих засіданнях взяли 69 кандидатів, семеро припинили участь у конкурсі за власним бажанням.

За результатами спільного голосування членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів участь продовжили 22 кандидати.

Антипенко Віктор Павлович; Гуцал Оксана Петрівна; Діденко Євген Володимирович; Дорошенко Наталія Олексіївна; Дудченко Олександр Юрійович; Коваленко Денис Сергійович; Корягін Віталій Олексійович; Кухта Владислав Олександрович; Мовчан Наталя Володимирівна; Певна Ольга Сергіївна; Піка Микола Євгенович; Ретинська Юлія Ігорівна; Рубащенко Микола Анатолійович; Сікора Катерина Олександрівна; Скрекля Леся Іванівна; Смаль Інна Анатоліївна; Танасевич Олена Віталіївна; Тесленко Ірина Олександрівна; Троян Тетяна Євгенівна; Хамходера Олег Петрович; Чайкін Ігор Борисович; Яциніна Марта-Марія Сергіївна.

Зазначається, що безумовна відповідність кандидатів критеріям доброчесності є ключовим і безкомпромісним стандартом, відтак якість відбору є пріоритетною над кількісними показниками.

Окрім того, ефективність розгляду справ Вищим антикорупційним судом та заміщення посад суддів у цьому суді є одним зі стратегічних результатів міжнародно-правових зобов’язань України та комплексу реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в Європейському Союзі, передбачених Планом Ukraine Facility та Дорожньою картою з питань верховенства права.