Визначено 22 кандидатів, які продовжать конкурс до Вищого антикорупційного суду

Конкурс на 23 посади у суді та Апеляційній палаті розпочався у червні 2025 року.

Фото: З відкритих джерел

Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Громадська рада міжнародних експертів допустила до наступного етапу конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду 22 осіб.

Про це йдеться на сайті ВККСУ.

У червні 2025 року було оголошено конкурс на зайняття 23 посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, для участі у якому звернулося 205 осіб.

За результатами складання іспиту до другого етапу кваліфікаційного оцінювання Комісія допустила 73 кандидатів. ГРМЕ ініціювала перевірку критеріїв доброчесності кандидатів – моралі, чесності, непідкупності. Для проходження конкурсу претендент мав отримати більшість голосів спільного складу Комісії та ГРМЕ, зокрема підтримку принаймні половини міжнародних експертів.

Спеціальні спільні засідання тривали з 16 лютого до 17 березня 2026 року та транслювалися в режимі реального часу. Участь у цих засіданнях взяли 69 кандидатів, семеро припинили участь у конкурсі за власним бажанням.

За результатами спільного голосування членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів участь продовжили 22 кандидати.

  1. Антипенко Віктор Павлович;
  2. Гуцал Оксана Петрівна;
  3. Діденко Євген Володимирович;
  4. Дорошенко Наталія Олексіївна;
  5. Дудченко Олександр Юрійович;
  6. Коваленко Денис Сергійович;
  7. Корягін Віталій Олексійович;
  8. Кухта Владислав Олександрович;
  9. Мовчан Наталя Володимирівна;
  10. Певна Ольга Сергіївна;
  11. Піка Микола Євгенович;
  12. Ретинська Юлія Ігорівна;
  13. Рубащенко Микола Анатолійович;
  14. Сікора Катерина Олександрівна;
  15. Скрекля Леся Іванівна;
  16. Смаль Інна Анатоліївна;
  17. Танасевич Олена Віталіївна;
  18. Тесленко Ірина Олександрівна;
  19. Троян Тетяна Євгенівна;
  20. Хамходера Олег Петрович;
  21. Чайкін Ігор Борисович;
  22. Яциніна Марта-Марія Сергіївна.

Зазначається, що безумовна відповідність кандидатів критеріям доброчесності є ключовим і безкомпромісним стандартом, відтак якість відбору є пріоритетною над кількісними показниками.

Окрім того, ефективність розгляду справ Вищим антикорупційним судом та заміщення посад суддів у цьому суді є одним зі стратегічних результатів міжнародно-правових зобов’язань України та комплексу реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в Європейському Союзі, передбачених Планом Ukraine Facility та Дорожньою картою з питань верховенства права.

  • Вища кваліфікаційна комісія суддів України вже внесла дві рекомендації про призначення суддями цього суду, які підтримано Вищою радою правосуддя та Президентом України.
