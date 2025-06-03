Зеленський призначив двох суддів ВАКС

Президент України Володимир Зеленський призначив двох суддів Вищого антикорупційного суду.

Про це зазначено в оприлюдненому Указі №378/2025.

Йдеться Тетяну Володимирівну Литвинко та Олену Вікторівну Чернову.

У документі вказано, що суддів призначено відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України.

Президент України підписав Указ 3 червня 2025 року.

Як пише Судово-юридична газета, Тетяна Литвинко раніше здійснювала правосуддя на посаді судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області, а Олена Чернова – на посаді судді Золочівського райсуду Харківської області (була відряджена до Ірпінського міського суду Київської області).

Відповідні подання для призначення суддів Вища рада правосуддя внесла Президенту 20 травня.

Тетяна Литвинко та Олена Чернова були призначені на посади суддів за підсумками конкурсу на посади суддів ВАКС, який відбувався у 2023-2025 роках.

ВККС вдалося заповнити лише дві з 15 вакантних посад суддів ВАКС.