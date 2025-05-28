Мін’юст: Україна має виправити наслідки "правок Лозового" до третього кварталу цього року

Україна зобов’язалася не пізніше третього кварталу 2025 року внести зміни до Кримінального процесуального кодексу для виправлення проблем, які виникли внаслідок так званих "правок Лозового".
Про це повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук, передає «Європейська правда».
Банчук підкреслив, що це зобов’язання є частиною домовленостей України з Євросоюзом у межах підготовки до переговорів про вступ.
«Одна з дорожніх карт передбачає потребу внести зміни до Кримінального процесуального кодексу… у тому числі через скасування автоматичного закриття справ», — пояснив посадовець.
За його словами, йдеться про перегляд строків досудового розслідування, посилення відповідальності прокурорів за порушення прав учасників процесу та скасування автоматичного закриття кримінальних проваджень, зокрема у справах про топкорупцію.
«Строком виконання у дорожній карті з питань верховенства права встановлений третій квартал 2025 року», — наголосив заступник міністра.
«Правки Лозового»: що відомо
- У березні стало відомо, що в оновленій Програмі розширеного фінансування EFF для України наша держава зобов'язується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, які нададуть повноваження Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію, а також скасують так звані "правки Лозового" до кінця липня 2025 року.
- "Правки Лозового" до КПК набули чинності 15 березня 2018 року. Вони передбачають, що будь-яку справу можуть закрити, якщо суд визнає, що до предʼявлення підозри конкретним особам слідчі чи детективи вели розслідування довше за певний період.
- У жовтні 2019 року Верховна Рада скасувала частину правок і дала НАБУ і ДБР право на прослуховування. Президент Зеленський також запропонував скасувати ці правки.
- У 2023 році парламент ухвалив законопроєкт №10060 щодо незалежності САП, але лише із "дуже частковим" скасуванням деяких норм "правок Лозового".
- В грудні 2024 року Кабінет Міністрів вніс законопроєкт, який передбачає виключити норму, за якою кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.
- Згодом до Верховної Ради подали ще три альтернативні законопроєкти. Зокрема, НАБУ та САП підтримали законопроєкт №12367-3, який спрямований на підвищення ефективності досудового розслідування та забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення.