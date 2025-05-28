Мін’юст: Україна має виправити наслідки "правок Лозового" до третього кварталу цього року

Це зобов’язання є частиною домовленостей України з Євросоюзом у межах підготовки до переговорів про вступ.

Україна зобов’язалася не пізніше третього кварталу 2025 року внести зміни до Кримінального процесуального кодексу для виправлення проблем, які виникли внаслідок так званих "правок Лозового".

Про це повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук, передає «Європейська правда».

Банчук підкреслив, що це зобов’язання є частиною домовленостей України з Євросоюзом у межах підготовки до переговорів про вступ.

«Одна з дорожніх карт передбачає потребу внести зміни до Кримінального процесуального кодексу… у тому числі через скасування автоматичного закриття справ», — пояснив посадовець.

За його словами, йдеться про перегляд строків досудового розслідування, посилення відповідальності прокурорів за порушення прав учасників процесу та скасування автоматичного закриття кримінальних проваджень, зокрема у справах про топкорупцію.

«Строком виконання у дорожній карті з питань верховенства права встановлений третій квартал 2025 року», — наголосив заступник міністра.

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