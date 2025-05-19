Фігурант передавав агресору персональні дані колишніх ув’язнених, які стали або планували стати військовослужбовцями ЗСУ.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника відділення однієї з виправних колоній Київської області, який зливав російським спецслужбам дані про засуджених, звільнених умовно-достроково для служби в Збройних Силах України.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Посадовець підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. Йому допомагала дружина, яка нині перебуває в окупованому Луганську.

Фігурант мав доступ до службової документації й передавав агресору персональні дані колишніх ув’язнених, які стали або планували стати військовослужбовцями ЗСУ.

Після збору достатніх доказів зрадника затримали. Під час обшуків у нього вилучили телефони з підтвердженнями незаконної діяльності.

Раніше стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру "начальнику" Донецького слідчого ізолятора, який знущався із ув'язнених, тримав цивільних в антисанітарних умовах без їжі та води.