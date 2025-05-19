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Судитимуть начальника виправної колонії на Київщині, який зливав РФ дані про засуджених

Фігурант передавав агресору персональні дані колишніх ув’язнених, які стали або планували стати військовослужбовцями ЗСУ.

Судитимуть начальника виправної колонії на Київщині, який зливав РФ дані про засуджених

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника відділення однієї з виправних колоній Київської області, який зливав російським спецслужбам дані про засуджених, звільнених умовно-достроково для служби в Збройних Силах України.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Посадовець підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. Йому допомагала дружина, яка нині перебуває в окупованому Луганську.

Фігурант мав доступ до службової документації й передавав агресору персональні дані колишніх ув’язнених, які стали або планували стати військовослужбовцями ЗСУ.

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Після збору достатніх доказів зрадника затримали. Під час обшуків у нього вилучили телефони з підтвердженнями незаконної діяльності.

Раніше стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру "начальнику" Донецького слідчого ізолятора, який знущався із ув'язнених, тримав цивільних в антисанітарних умовах без їжі та води.
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