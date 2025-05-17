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Закарпатець хотів переправити через Тису до Румунії “водолазів”-ухилянтів

Порушників виявили за допомогою приладу дистанційного моніторингу.

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали жителя області та двох чоловіків з Черкащини й Донеччини, яких він намагався переправити в гідрокостюмах через річку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Порушників виявили за допомогою приладу дистанційного моніторингу. Спроба втечі для них виявилась марною. 

“Маршрут та забезпечення всім необхідним закарпатець оцінив у $8 000”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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Про виявлення ознак злочину прикордонники повідомили поліцію. Організатору незаконної оборудки оголошено підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 90 800 гривень. Слідство триває.
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