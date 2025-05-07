Посли “Великої сімки” закликали ВР швидше схвалити реформу АРМА

Парламенту рішуче не рекомендують вносити зміни, які можуть вплинути на попередні досягнення, обмежуючи ефективну оцінку та моніторинг декларацій активів.

Посли держав "Великої сімки" звернулись до Верховної ради щодо реформи Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА).

“Ми підтримуємо зміцнення інституційної бази AРMA шляхом швидкого прийняття законопроєкту №12374-д”,- йдеться у повідомленні.

Посли також наголосили, що рішуче не рекомендують вносити зміни, які можуть вплинути на попередні досягнення, обмежуючи ефективну оцінку та моніторинг декларацій активів.

“Подальший прогрес у зміцненні антикорупційної системи залишається важливим для виконання міжнародних зобов'язань в рамках євроатлантичної інтеграції”, - нагадали у “Групі семи”.