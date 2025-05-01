Повідомили про підозру чотирьом колаборантам, які катували українських воїнів на Луганщині

Правоохоронці заочно повідомили про підозру чотирьом колаборантам, які катували полонених українських військових на Луганщині.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Підозрюваними є колишні працівники виправної колонії у Суходільську, які після захоплення громади пішли на співпрацю з ворогом. Згодом вони увійшли до складу "адміністрації" окупаційної тюрми і працювали у Федеральній казенній установі "Виправна колонія № 4 Управління Федеральної служби виконання покарань по луганській народній республіці", що є колишньою "Суходільською виправною колонією", яка була місцем утримання для українських військовополонених.

Йдеться про Кирила Долгополова, керівника "оперативного відділу" репресивної установи і трьох його підлеглих "інспекторів": Леоніда Руденка; Миколу Цвєткова та Романа Занкова.

Як встановило розслідування, на базі захопленої установи рашисти облаштували катівню, куди звозили українських воїнів, що потрапили у полон під час боїв на сході України. Там фігуранти били полонених гумовими кийками та катували електричним струмом. У такий спосіб очільники російської тюрми сподівалися схилити військовополонених до співпраці з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Долгополову, Руденку, Цвєткову та Занкову про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи, щоб знайти воєнних злочинців і покарати їх.