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Повідомили про підозру чотирьом колаборантам, які катували українських воїнів на Луганщині

Підозрюваними є колишні працівники виправної колонії у Суходільську.

Повідомили про підозру чотирьом колаборантам, які катували українських воїнів на Луганщині
Четверо колаборантів, яких підохрюють у катування полонених
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці заочно повідомили про підозру чотирьом колаборантам, які катували полонених українських військових на Луганщині.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Підозрюваними є колишні працівники виправної колонії у Суходільську, які після захоплення громади пішли на співпрацю з ворогом. Згодом вони увійшли до складу "адміністрації" окупаційної тюрми і працювали у Федеральній казенній установі "Виправна колонія № 4 Управління Федеральної служби виконання покарань по луганській народній республіці", що є  колишньою "Суходільською виправною колонією", яка була місцем утримання для українських військовополонених.

Йдеться про Кирила Долгополова, керівника "оперативного відділу" репресивної установи і трьох його підлеглих "інспекторів": Леоніда Руденка; Миколу Цвєткова та Романа Занкова.

Як встановило розслідування, на базі захопленої установи рашисти облаштували катівню, куди звозили українських воїнів, що потрапили у полон під час боїв на сході України. Там фігуранти били полонених гумовими кийками та катували електричним струмом. У такий спосіб очільники російської тюрми сподівалися схилити військовополонених до співпраці з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Долгополову, Руденку, Цвєткову та Занкову про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи, щоб знайти воєнних злочинців і покарати їх.

  • Двом командирам ЗС РФ, які у червні минулого року наказали обезголовити військовослужбовця ЗСУ, оголосили про підозру.
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