Голова Соціал-демократичної партії стане віцеканцлером і міністром фінансів Німеччини

Коаліційна угода між СДПН та консервативним блоком Мерца була остаточно укладена в середу після двох тижнів голосування.

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль стане віцеканцлером і міністром фінансів у наступному уряді країни, повідомляє Politico.

Про це заявив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш у штаб-квартирі партії в Берліні після одноголосного голосування виконавчого комітету партії. Цей крок закріплює роль Клінгбайля як найвпливовішої фігури СДПН у новому кабінеті міністрів, який очолить лідер консервативних Християнсько-демократичних сил (ХДС) Фрідріх Мерц на посаді канцлера.

Коаліційна угода між СДПН та консервативним блоком Мерца була остаточно укладена в середу після двох тижнів голосування членів партії СДПН, 84% яких погодилися приєднатися до нового уряду.

47-річний Клінгбайль буде заступником Мерца у великій коаліції між ХДС, його баварським колегою Християнсько-соціальним союзом (ХСС) та СДПН, яка має приведена до присяги 6 травня. Він також очолить міністерство фінансів ‒ посаду, яка контролює федеральний бюджет Німеччини, а також формує фіскальну політику для внутрішніх та міжнародних проектів.

Політолог з Нижньої Саксонії, Клінгбайль очолює СДПН з 2021 року. Раніше він працював помічником суперечливого колишнього канцлера Герхарда Шредера та відомий своїм стратегічним, орієнтованим на угоди стилем керівництва.

Незважаючи на те, що він провів СДПН через нищівну поразку на виборах на початку цього року, Клінгбайль вийшов з коаліційних переговорів зі збільшеним впливом після того, як особисто узгодив ключові умови з Мерцем.

Очікується, що як міністр фінансів він вплине на дебати щодо фіскального напрямку розвитку Німеччини, майбутньої реформи військової оборони та стратегії іноземної допомоги.