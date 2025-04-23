15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" у чат-бот розвідки РФ маршрути руху ешелонів ЗСУ

Він шпигував за ешелонами Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

На 15 років сяде за ґрати ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Він шпигував за ешелонами Сил оборони у Харківській та Сумській областях. Також у нього конфіскують майно.

Як повідомили у СБУ, йдеться про 42-річного помічника машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого завербував 78-й розвідцентр гру РФ.

Агент фіксував напрямки руху вантажних поїздів українських військ прямо із кабіни свого локомотиву і потім повідомляв про це у чат-бот російської спецслужби. У такий спосіб окупанти намагалися встановити логістичні шляхи постачання зброї та боєприпасів Сил оборони на передову.

Також під час відряджень зрадник обходив місцевість, де намагався виявити локації укріпрайонів та запасних командних пунктів.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника влітку 2024 року на Сумщині, коли він готувався передати окупантам нову "порцію" розвідданих.

Крім того, слідством встановлено, що зрадник публікував у Телеграм-каналах свої коментарі, в яких заперечував збройну агресію РФ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України).