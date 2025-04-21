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Чотири роки ув'язнення загрожує молодикам, які побили військового у столичному Гідропарку

За вчинене їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Чотири роки ув'язнення загрожує молодикам, які побили військового у столичному Гідропарку
затримання осіб, які побили військового у Києві

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом молодикам, які 18 квітня побили військового у Гідропарку Києва.

Про це повідомили у Нацполіції.

Подія сталася у Дніпровському районі столиці. Там, група молодиків спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, почали бити руками й ногами.

Тоді поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників, ще двох нападників правоохоронці затримали наступного дня. Затримані – це місцеві мешканці, трьом з яких 17 років, ще одному виповнилося 15 років.

"Відтак слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили усім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до чотирьох років.

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