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​ВР підтримала зміни до нарахування пенсій прокурорам

Проголосували за документ 239 народних депутатів. 

​ВР підтримала зміни до нарахування пенсій прокурорам
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада з другої спроби прийняла законопроєкт №12278  про пенсійне забезпечення працівників прокуратури. Перед цим для схвалення не вистачило чотирьох голосів. 

Як пише народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі, таким чином прокорорам пенсії зменшують. 

Підтримали документ за основу 239 народних обранців. 

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що попри війну, в Україні склалася ситуація, за якої через різне застосування норм пенсійного законодавства за останні 10 років збільшилася кількість позовів до суду щодо призначення та встановлення за рішенням суду пенсій насамперед прокурорами.

Крім того працівники органів прокуратури поряд із привілейованими умовами обчислення пенсій мають виключне / унікальне право призначати пенсію за вислугу років не залишаючи свою роботу та отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі. Ця ситуація потребує змін.

Законопроєктом пропонується:

  • пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;
  • передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
  • законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим Законом про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
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