У Львові в комунальну власність повернули будівлю вартістю понад 400 млн гривень.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"За сприяння Львівської обласної прокуратури забезпечено реальне виконання рішення суду, постановлене за позовом прокуратури, про повернення у власність громади нерухомості у центрі Львова вартістю 414,5 млн грн", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що за територіальною громадою Львівщини зареєстровано право власності на адміністративну будівлю (йдеться про так званий Будинок профспілок) площею понад 3,8 тис м кв.

Прокурори в суді довели, що всупереч законодавству об’єкт нерухомості незаконно вибув з комунальної власності та був зареєстрований у приватну власність за однією з організацій.

"У зв’язку з цим прокурори у судовому порядку звернулись із позовною заявою про повернення нерухомості законному власнику – територіальній громаді Львівщини", – зазначили у прокуратурі.

Законність та обґрунтованість вимог прокуратури підтвердили у суді апеляційної інстанції.

Наразі рішення суду реально виконано. Право власності на спірну нерухомість зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Львівською обласною радою.