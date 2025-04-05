У Міноборони розʼяснили порядок отримання виплат, які належали загиблому військовому

Держава гарантує передачу родичам коштів, які належали військовому на момент його смерті, а також тих виплат, які він міг отримати.

Міністерство оборони України розʼяснило порядок отримання грошового забезпечення, яке належало загиблому військовослужбовцю, але не було ним отримане до моменту загибелі або зникнення безвісти.

Про це ідеться на сайті Міністерства оборони.

Цей порядок регламентується наказом Міністерства оборони "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам".

"Держава гарантує соціальний захист родинам військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Закликаємо сім’ї не зволікати з поданням необхідних документів для отримання належних виплат у встановленому порядку", — каже заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За словами заступника міністра, держава гарантує передачу родичам коштів, які належали військовому на момент його смерті, а також тих виплат, які він міг отримати. Виплата здійснюється військовою частиною, в якій проходив службу загиблий військовослужбовець.

Виплати здійснюються родичам у чітко визначеній черговості:

Дружина або чоловік загиблого;

Повнолітні діти, які проживали разом із військовим, або законні представники неповнолітніх дітей чи осіб з інвалідністю – незалежно від віку;

Батьки загиблого.

У разі відсутності осіб з попередньої черги, право переходить до наступної. Якщо в одній черзі кілька осіб – кошти розподіляються рівними частинами. За відсутності зазначених категорій, виплата здійснюється спадкоємцям за законом.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця, його родина може отримати:

щомісячне грошове забезпечення (до дня смерті або визнання безвісти зниклим);

додаткову винагороду згідно з постановою КМУ №168;

допомогу на оздоровлення, якщо вона не була використана;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;

грошову компенсацію за невикористані дні відпустки;

відшкодування витрат на поховання, ритуальні послуги та встановлення надгробків.

Виплати здійснюються на підставі наказу командира військової частини – після звернення членів сім’ї або спадкоємців. Гроші надходять на персональні рахунки, вказані у заяві.

У відомстві наголошують, що звернення має бути подано не пізніше трьох років з дня смерті або з дня набрання чинності рішенням суду.