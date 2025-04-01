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У Києві викрили трьох адвокатів, які втручалися у Єдиний держреєстр судових рішень

Йдеться про закриту частину реєстру і підслідних НАБУ справ.

У Києві викрили трьох адвокатів, які втручалися у Єдиний держреєстр судових рішень
сайт Реєстру
Фото: скриншот сайту

САП і НАБУ викрили трьох столичних адвокатів через несанкціонований доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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За інформацією слідства, із серпня 2022 року по грудень 2023 року організатор злочину та двоє виконавців за допомогою спеціального програмного забезпечення систематично втручалися в роботу реєстру.

Зловмисники залучили й інших осіб, які мали спеціальні знання у сфері інформаційних технологій та були раніше засуджені за злочини щодо несанкціонованого втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем.

Для цього створили спеціальний чат-бот, незаконно використовуючи логін і пароль судді одного із судів Києва. Фігурантів цікавила непублічна частина інформації в реєстрі.

«Це дозволяло фактично в режимі реального часу моніторити та отримувати відомості про ймовірні заплановані обшуки, клопотання щодо яких до судів подавалися правоохоронними органами, а також забезпечувало їм доступ до повного  тексту судових рішень, наявних у Реєстрі, без знеособлення даних. Отриману таким способом інформацію особи використовували у своїй адвокатській діяльності, у т.ч. при наданні правової допомоги власним клієнтам та клієнтам адвокатського бюро», - повідомила САП.

У прокуратурі додали, що значна частина відомостей у Реєстрі, до яких відбувався несанкціонований доступ, стосувалася кримінальних проваджень, які вели детективи НАБУ під судовим контролем ВАКС. «Це фактично призвело до того, що в деяких кримінальних провадженнях особи, щодо яких детективами було отримано ухвали слідчих суддів Вищого антикорупційного суду про надання дозволу на проведення обшуку, заздалегідь були обізнані про можливість такої слідчої дії, що в підсумку не дало змоги слідству досягти мети обшуку», - наголосила САП.

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