У Києві викрили трьох адвокатів, які втручалися у Єдиний держреєстр судових рішень

Йдеться про закриту частину реєстру і підслідних НАБУ справ.

САП і НАБУ викрили трьох столичних адвокатів через несанкціонований доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За інформацією слідства, із серпня 2022 року по грудень 2023 року організатор злочину та двоє виконавців за допомогою спеціального програмного забезпечення систематично втручалися в роботу реєстру.

Зловмисники залучили й інших осіб, які мали спеціальні знання у сфері інформаційних технологій та були раніше засуджені за злочини щодо несанкціонованого втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем.

Для цього створили спеціальний чат-бот, незаконно використовуючи логін і пароль судді одного із судів Києва. Фігурантів цікавила непублічна частина інформації в реєстрі.

«Це дозволяло фактично в режимі реального часу моніторити та отримувати відомості про ймовірні заплановані обшуки, клопотання щодо яких до судів подавалися правоохоронними органами, а також забезпечувало їм доступ до повного тексту судових рішень, наявних у Реєстрі, без знеособлення даних. Отриману таким способом інформацію особи використовували у своїй адвокатській діяльності, у т.ч. при наданні правової допомоги власним клієнтам та клієнтам адвокатського бюро», - повідомила САП.

У прокуратурі додали, що значна частина відомостей у Реєстрі, до яких відбувався несанкціонований доступ, стосувалася кримінальних проваджень, які вели детективи НАБУ під судовим контролем ВАКС. «Це фактично призвело до того, що в деяких кримінальних провадженнях особи, щодо яких детективами було отримано ухвали слідчих суддів Вищого антикорупційного суду про надання дозволу на проведення обшуку, заздалегідь були обізнані про можливість такої слідчої дії, що в підсумку не дало змоги слідству досягти мети обшуку», - наголосила САП.