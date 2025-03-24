ЦПК: не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли і скасували фейкову інвалідність

Наразі повідомили про підозру лише 2 з 74 прокурорів з фейковими інвалідностями – керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області.

Генеральна прокуратура не звільнила жодного із 74 прокурорів, у яких виявили і скасували фейкову інвалідність.

Як пише Центр протидії корупції, це стало відомо із відповідей ДБР, МОЗ та ОГП на запити. Зокрема Міністерство охорони здоровʼя скасувало інвалідності 74 з 526 прокурорів, які їх мають: 13 хмельницьким прокурорам, а в інших областях України – 61.

"Попри таку кількість підтверджених фейкових інвалідностей, Офіс Генерального прокурора (ОГП) не збирається звільняти жодного з цих прокурорів", – зазначили у ЦПК.

У листопаді минулого року журналіст Юрій Бутусов виявив підозрілу наявність інвалідностей у рекордного числа прокурорів Хмельницької прокуратури. Це відбулося після того, як при обшуках у керівниці Хмельницької Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи вдома знайшли понад 6 млн доларів.

Після цього президент Володимир Зеленський указав Генеральній прокуратурі та правоохоронним органам прозвітувати про “вжиті заходи реагування щодо виявлення, розслідування та протидії корупційним й іншим кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності прокурорами та іншими чиновниками”.

Тодішній генпрокурор Костін ініціював службове розслідування, у ході якого не звільнили жодного з 67 хмельницьких прокурорів з інвалідністю.

Водночас у жовтні 2024 року відкрито кримінальне провадження, у якому досліджуються законність набуття інвалідностей працівниками державних і правоохоронних органах.

ЦПК пише, що надіслав запит до Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань (ДБР), щоб дізнатися, скількох прокурорів з інвалідністю звільнили та скільком повідомили про підозру за пів року цього кримінального розслідування.

За даними ДБР, за цей час повідомили про підозру лише 2 з 74 прокурорів з фейковими інвалідностями: керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Лише ці двоє отримали пенсії за фейкові інвалідності на 1,5 млн гривень.

"Із 78 прокурорів з інвалідністю не звільнили жодного. Це при тому, що у 13 з них МОЗ скасувало рішення, а 39 викликало на дообстеження. Так, на дообстеження викликали ексочільника Хмельницької прокуратури Олексія Олійника. Однак туди він не зʼявився, а згодом – звільнився з прокуратури за власним бажанням", – йдеться у повідомленні.

Загалом, згідно з відповіддю Генпрокуратури на запит ЦПК, за власним бажанням звідти пішли три прокурори, а ще 11 звільнили з адміністративних посад. Останнє означає, що прокурор продовжив виконувати функції прокурора, позбавившись лише своєї адміністративної посади – наприклад, керівника, заступника тощо.

У відповідь на запит ЦПК Офіс генпрокурора відповів, що поки скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо можливих неправомірних дій працівників органів прокуратури під час отримання групи інвалідності не подавалися.

"У разі встановлення наявності ознак дисциплінарного проступку в діях працівників прокуратури буде вирішено питання щодо ініціюваннявідповідальності дисциплінарної відповідальності перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів", – зазначили у генпрокуратурі.