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61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність, - Костін

Генпрокурор зазначив, що 80% 50 осіб отримали інвалідність ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність, - Костін
Фото: Макс Требухов

Масштабне службове розслідування стосується не тільки хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури - всіх рівнів, включно з Офісом генерального прокурора

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у програмі "Факти тижня", передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельницької області має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. Тим часом 80% із них - 50 осіб - отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення", - розповів генпрокурор.

За словами Костіна, дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області дуже висока. Він також пообіцяв інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки.

"Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, повинні добровільно пройти повторне обстеження. Поки що це не зроблено в рамках кримінальних проваджень. Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію і розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому", - зазначив Костін.

Він також висловився на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи.

"Ми готові приєднатися до цієї ініціативи. Можливо, буде необхідно залучити весь уряд, а також парламент. Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю - незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі", - сказав Костін.

"Кількість чоловіків, які отримали інвалідність під час введення воєнного стану, дійсно вражає", - додав генпрокурор. 

  • 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.
  • Після цього Олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької облпрокуратури. є
  • Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування
  • Президент Зеленький призначив засідання РНБО щодо корупції в медико-соціальних експертних комісіях і вимагає реакції правоохоронців щодо оформленням фальшивих інвалідностей прокурорами.
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