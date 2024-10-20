Росія не повернула тіло журналістки Рощиної в Україну в межах обміну 18 жовтня

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими припускають намагання РФ приховати сліди злочину.

Росія не повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні, в рамках обміну, який відбувся 18 жовтня.

Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі "Суспільному".

"Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить усе можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють", - сказав Яценко.

Він також зазначив, що наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури.

"Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощини щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо", - пояснив Яценко.

Він припустив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

Що відомо про зникнення журналістки