Росія не повернула тіло журналістки Рощиної в Україну в межах обміну 18 жовтня

Росія не повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні, в рамках обміну, який відбувся 18 жовтня.
Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі "Суспільному".
"Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить усе можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють", - сказав Яценко.
Він також зазначив, що наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури.
"Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощини щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо", - пояснив Яценко.
Він припустив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.
Що відомо про зникнення журналістки
- 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську Вікторію Рощину, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
- 3 серпня минулого року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
- 10 жовтня стало відомо, що Рощина загинула в російському полоні. Омбудсман Дмитро Лубінець проінформував ООН і МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала Росія.
- Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, була підтверджена.
- Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження з кваліфікацією - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.