Російська армія вдарила сьогодні по селу Зміївка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Сьогодні близько 16:30 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Зміївці”, ‒ йдеться у повідомленні.

Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю його зруйнував. Ще одна приватна оселя пошкоджена.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Фото: Херсонська ОВА

Вчора через російські обстріли на Херсонщині загинула одна людина, семеро ‒ постраждали. Окупанти атакували 11 населених пунктів області.