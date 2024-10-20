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Росіяни вдарили по Зміївці на Херсонщині і вщент зруйнували будинок

Ще одна приватна оселя пошкоджена. 

Російська армія вдарила сьогодні по селу Зміївка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Сьогодні близько 16:30 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Зміївці”, ‒ йдеться у повідомленні.

Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю його зруйнував. Ще одна приватна оселя пошкоджена. 

На щастя, ніхто з людей не постраждав. 

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Фото: Херсонська ОВА

Вчора через російські обстріли на Херсонщині загинула одна людина, семеро ‒ постраждали. Окупанти атакували 11 населених пунктів області.

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